Расписание телетрансляций игрового дня ЧМ-2018, новый тренер сборной Испании, Черчесов против критики. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Чемпионат мира по футболу. Тренировка сборной России. Москва. Стадион «Лужники». 13 июня 2018 г.

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 13 июня.

1. Расписание телетрансляций ЧМ-2018 — 14 июня.

На каком канале сегодня смотреть футбол.

2. Фернандо Йерро — новый главный тренер сборной Испании.

Прежний тренер сборной Хулен Лопетеги уволен из команды за день до начала ЧМ-2018.

3. Станислав Черчесов: «С футболистами говорим о многом. Но тему критики не затрагиваем».

Пресс-конференция главного тренера сборной России перед матчем с Саудовской Аравией.

4. Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.

За их заявку проголосовали 134 федерации из 199.

5. Сергей Томаров назначен новым главным тренером «Уфы».

Соглашение с 36-летним специалистом рассчитано на 3 года.

6. Защитник «Атлетико» Стефан Савич может сменить клуб.

«Челси» и «Ювентус» заинтересованы в подписании футболиста.

7. Сборная. LIVE. 13 июня.

Россия перед матчем открытия.

Фото: Сергей Дроняев

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