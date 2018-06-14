Расписание телетрансляций игрового дня ЧМ-2018, новый тренер сборной Испании, Черчесов против критики. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 13 июня.
1. Расписание телетрансляций ЧМ-2018 — 14 июня.
На каком канале сегодня смотреть футбол.
2. Фернандо Йерро — новый главный тренер сборной Испании.
Прежний тренер сборной Хулен Лопетеги уволен из команды за день до начала ЧМ-2018.
3. Станислав Черчесов: «С футболистами говорим о многом. Но тему критики не затрагиваем».
Пресс-конференция главного тренера сборной России перед матчем с Саудовской Аравией.
4. Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
За их заявку проголосовали 134 федерации из 199.
5. Сергей Томаров назначен новым главным тренером «Уфы».
Соглашение с 36-летним специалистом рассчитано на 3 года.
6. Защитник «Атлетико» Стефан Савич может сменить клуб.
«Челси» и «Ювентус» заинтересованы в подписании футболиста.
Россия перед матчем открытия.
Фото: Сергей Дроняев