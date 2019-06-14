Кокорин и Мамаев не выйдут по УДО, новый претендент на пост тренера «Челси», трансферная цель «Спартака». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 13 июня.

1. Кокорин и Мамаев не смогут выйти по УДО.

Суд поправил квалификацию преступлений, но срок наказания оставил неизменным.

2. Эсекиэль Понсе близок к переходу в «Спартак».

Красно-белые предлагают форварду оклад в 1,8 млн евро.

3. «Челси» нашел нового кандидата на пост главного тренера.

Им может стать бывший тренер «РБ Лейпцига» Ральф Рангник.

4. Стал известен список самых дорогих игроков мира.

В топ-3 вошли Мбаппе, Салах и Стерлинг.

5. Объявлен календарь АПЛ сезона-2019/20.

В первом туре друг с другом столкнутся «Челси» и «МЮ».

6. В семье легендарного российского хоккеиста Максима Соколова произошла трагедия.

Не обошлось без жертв.

Фото: Global Look Press

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