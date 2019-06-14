Кокорин и Мамаев не выйдут по УДО, новый претендент на пост тренера «Челси», трансферная цель «Спартака». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 13 июня.
1. Кокорин и Мамаев не смогут выйти по УДО.
Суд поправил квалификацию преступлений, но срок наказания оставил неизменным.
2. Эсекиэль Понсе близок к переходу в «Спартак».
Красно-белые предлагают форварду оклад в 1,8 млн евро.
3. «Челси» нашел нового кандидата на пост главного тренера.
Им может стать бывший тренер «РБ Лейпцига» Ральф Рангник.
4. Стал известен список самых дорогих игроков мира.
В топ-3 вошли Мбаппе, Салах и Стерлинг.
5. Объявлен календарь АПЛ сезона-2019/20.
В первом туре друг с другом столкнутся «Челси» и «МЮ».
6. В семье легендарного российского хоккеиста Максима Соколова произошла трагедия.
Не обошлось без жертв.
Фото: Global Look Press