ЦСКА сыграл вничью в Лиге Европы, «Реал» предлагает 500 млн евро за Неймара, три медали россиян на Олимпиаде. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 13 февраля.
1. Лига Европы. 1/16 финала. ЦСКА сыграл вничью с «Црвеной Звездой».
Армейцы не пропустили голов в первом матче в Белграде.
2. «Реал» готов заплатить за трансфер Неймара около 500 млн евро.
Сделка может состояться уже этим летом.
3. Джанлуиджи Буффон может вернуться в сборную Италии.
На этом настаивает и.о. главного тренера Луиджи Ди Бьяджо.
4. Российские спортсмены завоевали три медали на Олимпиаде.
Две в лыжных гонках и одну — в керлинге.
5. Игрок «Халла» Райан Мэйсон завершил карьеру в 26 лет.
Он прислушался к рекомендациям врачей.
6. Игрок «Тосно» навлек на себя гнев общественности.
Станислав Манаев опубликовал видео, на котором он высморкался в пятитысячную купюру.
Фото: Global Look Press