ЦСКА сыграл вничью в Лиге Европы, «Реал» предлагает 500 млн евро за Неймара, три медали россиян на Олимпиаде. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 13 февраля.

1. Лига Европы. 1/16 финала. ЦСКА сыграл вничью с «Црвеной Звездой».

Армейцы не пропустили голов в первом матче в Белграде.

2. «Реал» готов заплатить за трансфер Неймара около 500 млн евро.

Сделка может состояться уже этим летом.

3. Джанлуиджи Буффон может вернуться в сборную Италии.

На этом настаивает и.о. главного тренера Луиджи Ди Бьяджо.

4. Российские спортсмены завоевали три медали на Олимпиаде.

Две в лыжных гонках и одну — в керлинге.

5. Игрок «Халла» Райан Мэйсон завершил карьеру в 26 лет.

Он прислушался к рекомендациям врачей.

6. Игрок «Тосно» навлек на себя гнев общественности.

Станислав Манаев опубликовал видео, на котором он высморкался в пятитысячную купюру.

Фото: Global Look Press

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