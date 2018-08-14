Победы «Зенита» и «Краснодара», ЦСКА хочет подписать игрока «Ливерпуля», «Интер» усилился вингером «Монако». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 13 августа.

1. Премьер-лига. 3-й тур. «Зенит» одержал победу в Казани.

В другом матче дня «Краснодар» был сильнее «Уфы».

2. ЦСКА хочет арендовать полузащитника «Ливерпуля» Марко Груича.

Также армейцы интересуется полузащитником «Легии» Себастьяном Шиманьски.

3. Бальде Кейта перешел из «Монако» в «Интер».

Миланский клуб арендовал сенегальского футболиста на один год с правом выкупа.

4. «Динамо» обратилось в РФС с просьбой дисквалифицировать Александра Ташаева.

Бело-голубые также намерены взыскать с игрока сумму, выплаченную ему в качестве «подъемных».

5. Давид Сильва завершил карьеру в сборной Испании.

Хавбек выступал за национальную сборную с 2006 года.

Фото: Global Look Press

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