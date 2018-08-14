Победы «Зенита» и «Краснодара», ЦСКА хочет подписать игрока «Ливерпуля», «Интер» усилился вингером «Монако». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 13 августа.
1. Премьер-лига. 3-й тур. «Зенит» одержал победу в Казани.
В другом матче дня «Краснодар» был сильнее «Уфы».
2. ЦСКА хочет арендовать полузащитника «Ливерпуля» Марко Груича.
Также армейцы интересуется полузащитником «Легии» Себастьяном Шиманьски.
3. Бальде Кейта перешел из «Монако» в «Интер».
Миланский клуб арендовал сенегальского футболиста на один год с правом выкупа.
4. «Динамо» обратилось в РФС с просьбой дисквалифицировать Александра Ташаева.
Бело-голубые также намерены взыскать с игрока сумму, выплаченную ему в качестве «подъемных».
5. Давид Сильва завершил карьеру в сборной Испании.
Хавбек выступал за национальную сборную с 2006 года.
Фото: Global Look Press