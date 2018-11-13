Олег Кононов возглавил «Спартак», Ари вызван в сборную России, Франк Рибери ударил журналиста. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Франк Рибери

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 12 ноября.

1. Олег Кононов возглавил московский «Спартак».

И рассказал о том, какой футбол будет ставить команде.

2. Ари впервые вызван в сборную России.

А Станислав Черчесов назвал имя нового капитана команды.

3. Рауль Рианчо покинул московский «Спартак».

Ему не нашлось места в штабе Олега Кононова.

4. Франк Рибери ударил журналиста.

Причина конфликта — критика в адрес футболиста.

5. «Зенит» покорил YouTube.

Питерский клуб вошел в топ-20 самых просматриваемых клубов на YouTube за октябрь 2018 года.

6. Бывший президент «Спортинга» задержан.

Его обвиняют в организации нападения на игроков.

7. «Барселона» показала худший результат за 44 года.

Оборона каталонцев не так надежна.

Фото: Global Look Press

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