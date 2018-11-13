Олег Кононов возглавил «Спартак», Ари вызван в сборную России, Франк Рибери ударил журналиста. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 12 ноября.
1. Олег Кононов возглавил московский «Спартак».
И рассказал о том, какой футбол будет ставить команде.
2. Ари впервые вызван в сборную России.
А Станислав Черчесов назвал имя нового капитана команды.
3. Рауль Рианчо покинул московский «Спартак».
Ему не нашлось места в штабе Олега Кононова.
4. Франк Рибери ударил журналиста.
Причина конфликта — критика в адрес футболиста.
5. «Зенит» покорил YouTube.
Питерский клуб вошел в топ-20 самых просматриваемых клубов на YouTube за октябрь 2018 года.
6. Бывший президент «Спортинга» задержан.
Его обвиняют в организации нападения на игроков.
7. «Барселона» показала худший результат за 44 года.
Оборона каталонцев не так надежна.
Фото: Global Look Press