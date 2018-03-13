Состав сборной России, победа «Локомотива», потери «Зенита», контракт Слуцкого. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Слуцкий

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 12 марта.

1. Оглашен состав сборной России на матчи c Бразилией и Францией.

Тренерский штаб сборной Бразилии вызвал на матч с россиянами 25 футболистов.

2. Премьер-лига. 22-й тур. «Локомотив» побеждает «Урал» на выезде.

Отрыв москвичей от второго места снова достиг восьми очков.

3. Эмануэль Маммана выбыл на 6-9 месяцев из-за травмы связок.

У еще двоих футболистов «Зенита» Андрея Лунева и Далера Кузяева диагностировали ушибы стопы.

4. Леонид Слуцкий подписал контракт с голландским «Витессом».

Соглашение вступил в силу этим летом.

5. Владелец ПАОК Иван Саввиди вышел на поле с пистолетом.

Его возмутило, что судья отказался засчитать гол его команды.

Фото: официальный сайт «Витесса»

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