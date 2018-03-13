Состав сборной России, победа «Локомотива», потери «Зенита», контракт Слуцкого. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 12 марта.
1. Оглашен состав сборной России на матчи c Бразилией и Францией.
Тренерский штаб сборной Бразилии вызвал на матч с россиянами 25 футболистов.
2. Премьер-лига. 22-й тур. «Локомотив» побеждает «Урал» на выезде.
Отрыв москвичей от второго места снова достиг восьми очков.
3. Эмануэль Маммана выбыл на 6-9 месяцев из-за травмы связок.
У еще двоих футболистов «Зенита» Андрея Лунева и Далера Кузяева диагностировали ушибы стопы.
4. Леонид Слуцкий подписал контракт с голландским «Витессом».
Соглашение вступил в силу этим летом.
5. Владелец ПАОК Иван Саввиди вышел на поле с пистолетом.
Его возмутило, что судья отказался засчитать гол его команды.
Фото: официальный сайт «Витесса»