«Спартак» нацелился на форварда «Лиона», «Барселона» готова потратиться на хавбека «ПСЖ», Ибрагимович может вернуться в АПЛ. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Обамеянг

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 12 июня.

1. «Спартак» может заплатить 10 миллинов евро за переход нападающего «Лиона».

2. «Барселона» предложит 100 млн евро за Марко Верратти.

3. «МЮ» может подписать со Златаном Ибрагимовичем краткосрочный контракт зимой.

4. Антуан Гризманн продлит контракт с «Атлетико» до 2022 года.

5. Новый спортивный директор «ПСЖ» считает, что Пьер-Эмерик Обамеянг не стоит 70 млн евро.

6. Клаудио Раньери может возглавить «Нант».

7. Андре Силва стал игроком «Милана».

8. Рияд Марез может перейти в «Ювентус».

9. Кубок конфигураций. Как Россия будет играть на домашней репетиции чемпионата мира.

10. Таблица трансферов РФПЛ. Лето-2017/18.

Фото: Global Look Press

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