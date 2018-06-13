Новый тренер «Реала», Промес и Головин могут уехать в Серию А, новичок «Арсенала». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Promes

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 12 июня.

1. Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги возглавит «Реал» после ЧМ-2018.

Контракт с ним рассчитан на три сезона.

2. Александр Головин дал согласие на переход в «Ювентус».

Но гендиректор ЦСКА Роман Бабаев отрицает эту информацию.

3. «Интер» предложил «Спартаку» 47 млн евро за Квинси Промеса.

Также голландцем интересуются «Саутгемптон», «Тоттенхэм», «Ньюкасл», «Сампдория» и «Рома».

4. «Арсенал» согласовал трансфер Лукаса Торрейры.

Переход хавбека «Сампдории» обойдется лондонцам в 30 млн евро.

5. Четыре футболиста расторгли контракты со «Спортингом».

Ведущие игроки продолжают покидать лиссабонский клуб.

6. «Краснодар» предложил 12 млн евро за полузащитника сборной Колумбии Хуана Кинтеро.

Хавбеком также интересуется «Локомотив».

7. На матч Россия – Саудовская Аравия назначен аргентинский рефери Нестор Питана.

А английский судья Мартин Аткинсон отправился в Россию на велосипеде.

Фото: Global Look Press

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