«Челси» купит защитника «Реала» и форварда из Бундеслиги, Дани Алвес переехал во Францию, ЦСКА нацелился на защитника «Коринтианса». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Гильерме Арана

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 12 июля.

1. Дани Алвес стал игроком «ПСЖ».

2. «Ювентус» обменяет Леонардо Бонуччи на двух игроков «Милана».

3. ЦСКА предложил за бразильского защитника 14 млн евро.

4. «Челси» предложил дортмундской «Боруссии» 65 млн фунтов за Пьера-Эмерика Обамеянга и хочет приобрести защитника «Реала» Данило.

5. Дуглас Коста перешел в «Ювентус» на правах аренды.

6. «Лацио» согласовал контракт с Сердаром Азмуном.

7. Витоло стал игроком мадридского «Атлетико», но будет играть за «Лас-Пальмас».

8. Аршак Корян вернулся в «Локомотив».

9. Знаки Забиваки. Чем запомнился Кубок конфедераций в России.

10. Новая Терри-тория. Зачем кумир «Челси» переехал в Бирмингем.

11. Супер-Вайзер. Как 23-летний вингер «Герты» стал национальным героем.

Фото: Global Look Press

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