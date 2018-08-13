«Локомотив» уступил «Оренбургу», новый покупатель на Промеса, Роналду забил первый гол за «Ювентус». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 12 августа.
1. Премьер-лига. 3-й тур. «Оренбург» победил «Локомотив» на последних минутах матча.
В другом матче дня «Арсенал» забил три мяча «Ахмату», играя в меньшинстве.
2. «Рома» включилась в борьбу за Квинси Промеса.
«Спартак» готов расстаться с игроком за 25 миллионов евро.
3. Криштиану Роналду забил в дебютном матче за «Ювентус».
Форвард заявил, что с детства мечтал выступать за «бьянконери».
4. «Реал» настроен сделать новое предложение по трансферу Эдена Азара.
Мадридцы намерены сделать его самым дорогим футболистом в истории.
5. «Манчестер Юнайтед» впервые в истории планирует назначить спортивного директора.
Это нововведение позволит клубу модернизировать трансферную политику.
6. Кейсуке Хонда назначен главным тренером сборной Камбоджи.
При этом он остается игроком «Мельбурн Виктори» и будет совмещать роли.
Фото: Сергей Дроняев