«Локомотив» уступил «Оренбургу», новый покупатель на Промеса, Роналду забил первый гол за «Ювентус». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Квинси Промес

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 12 августа.

1. Премьер-лига. 3-й тур. «Оренбург» победил «Локомотив» на последних минутах матча.

В другом матче дня «Арсенал» забил три мяча «Ахмату», играя в меньшинстве.

2. «Рома» включилась в борьбу за Квинси Промеса.

«Спартак» готов расстаться с игроком за 25 миллионов евро.

3. Криштиану Роналду забил в дебютном матче за «Ювентус».

Форвард заявил, что с детства мечтал выступать за «бьянконери».

4. «Реал» настроен сделать новое предложение по трансферу Эдена Азара.

Мадридцы намерены сделать его самым дорогим футболистом в истории.

5. «Манчестер Юнайтед» впервые в истории планирует назначить спортивного директора.

Это нововведение позволит клубу модернизировать трансферную политику.

6. Кейсуке Хонда назначен главным тренером сборной Камбоджи.

При этом он остается игроком «Мельбурн Виктори» и будет совмещать роли.

Фото: Сергей Дроняев

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