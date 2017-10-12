Усиление для «Зенита», министр спорта Буффон, видеоповторы в РФПЛ. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 11 октября.

1. «Зенит» может пополнить состав игроком «Интера» Андреа Раноккией.

На этот раз речь идет об аренде футболиста.

2. В РФПЛ впервые будут использованы видеоповторы.

Это произойдет на матче между «Краснодаром» и «Ахматом».

3. Стали известны составы дивизионов Лиги наций УЕФА.

Сборная России попала в дивизион В.

4. Итальянский политик предложил Буффону стать министром спорта Италии.

Сам Джиджи ранее заявил, что хотел бы войти в совет директоров «Ювентуса».

5. Деле Алли заинтересовал «Барселону».

Каталонцы рассматривают 21-летнего хавбека как альтернативу Филиппе Коутиньо.

6. Блеф-клуб.

Почему сборная Англии вновь провалится на чемпионате мира.

Фото: Global Look Press

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