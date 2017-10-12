Усиление для «Зенита», министр спорта Буффон, видеоповторы в РФПЛ. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 1

Джанлуиджи Буффон

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 11 октября.

1. «Зенит» может пополнить состав игроком «Интера» Андреа Раноккией.

На этот раз речь идет об аренде футболиста.

2. В РФПЛ впервые будут использованы видеоповторы.

Это произойдет на матче между «Краснодаром» и «Ахматом».

3. Стали известны составы дивизионов Лиги наций УЕФА.

Сборная России попала в дивизион В

4. Итальянский политик предложил Буффону стать министром спорта Италии.

Сам Джиджи ранее заявил, что хотел бы войти в совет директоров «Ювентуса».

5. Деле Алли заинтересовал «Барселону».

Каталонцы рассматривают 21-летнего хавбека как альтернативу Филиппе Коутиньо. 

6. Блеф-клуб.

Почему сборная Англии вновь провалится на чемпионате мира.

Фото: Global Look Press

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Рамзан Ахматович Кадыров

ЦСКА, «Зенит» и «Спартак» потеряли очки, Киллиан Мбаппе не может перейти в «ПСЖ» из-за финансового фэйр-плей. Главные новости дня

Раноккья

Жеребьевка Кубка России, «Зенит» арендует защитника «Интера», Мбаппе в шаге от перехода в «ПСЖ». Главные новости дня

Роберто Манчини

Манчини может покинуть «Зенит», Месси отказывается продлевать контракт с «Барселоной», будущее Дзюбы. Главные новости дня

Загрузка...

One thought on “Усиление для «Зенита», министр спорта Буффон, видеоповторы в РФПЛ. Главные новости дня

Добавить комментарий

Войти с помощью: 