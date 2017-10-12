Усиление для «Зенита», министр спорта Буффон, видеоповторы в РФПЛ. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 11 октября.
1. «Зенит» может пополнить состав игроком «Интера» Андреа Раноккией.
На этот раз речь идет об аренде футболиста.
2. В РФПЛ впервые будут использованы видеоповторы.
Это произойдет на матче между «Краснодаром» и «Ахматом».
3. Стали известны составы дивизионов Лиги наций УЕФА.
Сборная России попала в дивизион В.
4. Итальянский политик предложил Буффону стать министром спорта Италии.
Сам Джиджи ранее заявил, что хотел бы войти в совет директоров «Ювентуса».
5. Деле Алли заинтересовал «Барселону».
Каталонцы рассматривают 21-летнего хавбека как альтернативу Филиппе Коутиньо.
6. Блеф-клуб.
Почему сборная Англии вновь провалится на чемпионате мира.
Фото: Global Look Press
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