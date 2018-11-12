ЦСКА обыграл «Зенит», «Спартак» вновь проиграл, «Ювентус» готов вернуть Поля Погба. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 11 ноября.

1. Премьер-лига. 14-й тур. ЦСКА победил «Зенит».

Теперь отрыв питерцев от второго места сократился до пяти очков.

2. Премьер-лига. 14-й тур. «Спартак» потерпел поражение в Уфе.

На счету красно-белых лишь одна победа в последних девяти играх РПЛ.

3. Премьер-лига. 14-й тур. «Локомотив» и «Рубин» голов не забили.

В еще одном матче дня «Краснодар» разгромил «Енисей».

4. «Ювентус» готов выменять у «МЮ» Поля Погба.

Взамен итальянцы предлагают на выбор трех своих игроков.

5. «Барселона» впервые в сезоне проиграла дома.

А Кике Сетьен стал первым тренером за 10 лет, обыгравшим в гостях и «Барсу», и «Реал».

6. Лука Модрич лидирует в борьбе за «Золотой мяч».

Это предварительные результаты после подсчета половины голосов.

Фото: Сергей Дроняев

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