Ничья «Зенита», победы «Спартака» и ЦСКА, Кержаков станет тренером, новичок «Барселоны». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 11 марта.
1. «Зенит» вновь потерял очки, сыграв вничью с «Ростовом».
В других матчах тура ЦСКА обыграл «Ахмат», а «Спартак» вырвал победу у СКА-Хабаровск.
2. Александр Кержаков начнет тренерскую карьеру.
Экс-форвард «Зенита» возглавит юношескую сборную России.
3. «Манчестер Сити» готов приобрести Тома Лемара этим летом.
Конкуренцию манкунианцам составят «Арсенал» и «Ливерпуль».
4. Массимилиано Аллегри может продолжить карьеру в АПЛ.
Итальянец может сменить Арсена Венгера в «Арсенале».
5. «Барселона» договорилась о трансфере Артура Рамоса.
Трансфер хавбека обойдется каталонцам в 30 млн евро.
6. Роман Нойштедтер получил травму шеи и был доставлен в больницу.
Сборная России потеряла еще одного защитника.
Фото: Global Look Press