Ничья «Зенита», победы «Спартака» и ЦСКА, Кержаков станет тренером, новичок «Барселоны». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Кержаков

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 11 марта.

1. «Зенит» вновь потерял очки, сыграв вничью с «Ростовом».

В других матчах тура ЦСКА обыграл «Ахмат», а «Спартак» вырвал победу у СКА-Хабаровск.

2. Александр Кержаков начнет тренерскую карьеру.

Экс-форвард «Зенита» возглавит юношескую сборную России.

3. «Манчестер Сити» готов приобрести Тома Лемара этим летом.

Конкуренцию манкунианцам составят «Арсенал» и «Ливерпуль».

4. Массимилиано Аллегри может продолжить карьеру в АПЛ.

Итальянец может сменить Арсена Венгера в «Арсенале».

5. «Барселона» договорилась о трансфере Артура Рамоса.

Трансфер хавбека обойдется каталонцам в 30 млн евро.

6. Роман Нойштедтер получил травму шеи и был доставлен в больницу.

Сборная России потеряла еще одного защитника.

Фото: Global Look Press

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