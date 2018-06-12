«МЮ» хочет купить Мбаппе, топ-клубы Серии А нацелились на Головина, «Реал» может возглавить экс-тренер «Зенита». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 11 июня.

1. «Манчестер Юнайтед» отдаст за Киллиана Мбаппе 270 млн евро.

В трансфере лично заинтересован главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью.

2. «Ювентус» предложит ЦСКА 18 млн евро за Головина.

А во время ЧМ-2018 россиянина будут просматривать представители «Милана».

3. «Реал» может возглавить Андре Виллаш-Боаш.

Его последним местом работы был китайский «Шанхай Теллэйс».

4. Президент «Локомотива» Илья Геркус может покинуть свой пост.

Виной тому может стать конфликт интересов с Юрием Семиным.

5. Патрик Виейра возглавил «Ниццу».

Ранее он работал в клубе «Нью-Йорк Сити».

6. «Интер» согласовал с «Ромой» трансфер Раджа Наингголана.

Миланцы выплатят 29 млн евро.

7. Наставника сборной Аргентины обвиняют в сексуальных домогательствах.

Сам Сампаоли слухи не подтвердил, как и глава Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа.

8. Полное представление участников ЧМ-2018.

Вся самая важная информация о 32 сборных, которые сразятся за Кубок мира.

Фото: Сергей Дроняев

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