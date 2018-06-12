«МЮ» хочет купить Мбаппе, топ-клубы Серии А нацелились на Головина, «Реал» может возглавить экс-тренер «Зенита». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 11 июня.
1. «Манчестер Юнайтед» отдаст за Киллиана Мбаппе 270 млн евро.
В трансфере лично заинтересован главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью.
2. «Ювентус» предложит ЦСКА 18 млн евро за Головина.
А во время ЧМ-2018 россиянина будут просматривать представители «Милана».
3. «Реал» может возглавить Андре Виллаш-Боаш.
Его последним местом работы был китайский «Шанхай Теллэйс».
4. Президент «Локомотива» Илья Геркус может покинуть свой пост.
Виной тому может стать конфликт интересов с Юрием Семиным.
5. Патрик Виейра возглавил «Ниццу».
Ранее он работал в клубе «Нью-Йорк Сити».
6. «Интер» согласовал с «Ромой» трансфер Раджа Наингголана.
Миланцы выплатят 29 млн евро.
7. Наставника сборной Аргентины обвиняют в сексуальных домогательствах.
Сам Сампаоли слухи не подтвердил, как и глава Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа.
8. Полное представление участников ЧМ-2018.
Вся самая важная информация о 32 сборных, которые сразятся за Кубок мира.
Фото: Сергей Дроняев