Хорватия в финале ЧМ-2018, усиление для «Челси», проблемы «Милана». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 11 июля.
1. ЧМ-2018. 1/2 финала. Хорватия обыграла Англию и вышла в финал турнира.
Это первый подобный успех в истории хорватской команды.
2. Маурицио Сарри может пригласить Гонсало Игуаина в «Челси».
Сообщается, что «Ювентус» готов избавиться от форварда после перехода Криштиану Роналду.
3. «Милан» обрел нового владельца.
Из-за долгов команда перешла во владение американской инвестиционной компании.
4. РФС намерен использовать паспорт болельщика на играх чемпионата России.
Об этом сообщил офицер РФС по борьбе с расизмом и дискриминацией Алексей Смертин.
5. «Манчестер Сити» приобрел у «Лестера» Рияда Мареза.
Трансфер обошелся в 60 млн фунтов.
6. Андрей Ярмоленко стал игроком «Вест Хэма».
Его соглашение с «молотобойцами» рассчитано до 2022 года.
Фото: Сергей Дроняев