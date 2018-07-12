Хорватия в финале ЧМ-2018, усиление для «Челси», проблемы «Милана». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Чемпионат мира по футболу. 1/2 финала. Хорватия — Англия — 2:1. Москва. Стадион «Лужники». 11 июля 2018 г.

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 11 июля.

1. ЧМ-2018. 1/2 финала. Хорватия обыграла Англию и вышла в финал турнира.

Это первый подобный успех в истории хорватской команды.

2. Маурицио Сарри может пригласить Гонсало Игуаина в «Челси».

Сообщается, что «Ювентус» готов избавиться от форварда после перехода Криштиану Роналду.

3. «Милан» обрел нового владельца.

Из-за долгов команда перешла во владение американской инвестиционной компании.

4. РФС намерен использовать паспорт болельщика на играх чемпионата России.

Об этом сообщил офицер РФС по борьбе с расизмом и дискриминацией Алексей Смертин.

5. «Манчестер Сити» приобрел у «Лестера» Рияда Мареза.

Трансфер обошелся в 60 млн фунтов.

6. Андрей Ярмоленко стал игроком «Вест Хэма».

Его соглашение с «молотобойцами» рассчитано до 2022 года.

Фото: Сергей Дроняев

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