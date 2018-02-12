«Зенит» готов подписать Самира Насри, «Реал» выделит 100 млн фунтов на покупку вратаря, «Спартак» готовит новый трансфер. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 11 февраля.
1. «Зенит» может подписать Самира Насри.
30-летний хавбек сейчас занят поисками новой команды.
2. Эльмиром Набиуллин близок к переходу в «Спартак».
Стороны должны подписать контракт на этой неделе.
3. Флорентино Перес выделит 100 млн фунтов на покупку нового вратаря для «Реала».
В числе кандидатов Тибо Куртуа.
4. Рафа Бенитес обыграл Моуринью в 6-й раз.
Больше побед только у Пепа Гвардиолы.
5. Боец Хабиб Нурмагомедов встретился с Криштиану Роналду.
Россиянин получил в подарок игровую футболку Роналду, в которой он оформил хет-трик.
Фото: Global Look Press