«Зенит» готов подписать Самира Насри, «Реал» выделит 100 млн фунтов на покупку вратаря, «Спартак» готовит новый трансфер. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Самир Насри

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 11 февраля.

1. «Зенит» может подписать Самира Насри.

30-летний хавбек сейчас занят поисками новой команды.

2. Эльмиром Набиуллин близок к переходу в «Спартак».

Стороны должны подписать контракт на этой неделе.

3. Флорентино Перес выделит 100 млн фунтов на покупку нового вратаря для «Реала».

В числе кандидатов Тибо Куртуа.

4. Рафа Бенитес обыграл Моуринью в 6-й раз.

Больше побед только у Пепа Гвардиолы.

5. Боец Хабиб Нурмагомедов встретился с Криштиану Роналду.

Россиянин получил в подарок игровую футболку Роналду, в которой он оформил хет-трик.

Фото: Global Look Press

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