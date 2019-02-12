Супруга Аршавина заявила на мужа в полицию, «Ювентус» объявил о переходе Рэмзи, Дзола может возглавить «Челси». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Аарон Рэмзи

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 11 февраля.

1. Супруга Андрея Аршавина заявила на мужа в полицию.

Алиса Казьмина рассказала, что футболист угрожал ей.

2. Аарон Рэмзи подписал соглашение с туринским «Ювентусом».

Футболист присоединится к клубу в июле.

3. «Бавария» заключила соглашение с Федерацией футбола Южной Кореи.

Соглашение рассматривает варианты совместных тренировочных лагерей, товарищеских матчей и даже учебы по обмену.

4. Мирча Луческу покинул пост главного тренера сборной Турции.

Стороны достигли договоренности о досрочном прекращении контракта.

5. Джанфранко Дзола может возглавить «Челси».

Это произойдет в случае отставки Маурицио Сарри.

6. Тихий дом. Идут самые скучные выборы президента РФС, веселье начнется потом.

Андрей Вдовин — о будущем руководителе РФС.

7. Таблица трансферов РПЛ. Зима-2018/19.

Все самые главные переходы и слухи.

Фото: Global Look Press

Поделиться:

Еженедельник «Футбол. Хоккей»

Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Рекорд Сульшера, трансферные цели «Барселоны», Самедов перешел в «Крылья Советов». Главные новости дня

Салах

Салах — лидер гонки бомбардиров, представлен мяч плей-офф Лиги чемпионов, де Йонг отказал «Барселоне». Главные новости дня

Коутиньо

«Луч» может прекратить свое существование, «Реал» хочет купить Бернарду Силва, «Челси» готов заплатить 114 млн евро за Коутиньо. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 