Супруга Аршавина заявила на мужа в полицию, «Ювентус» объявил о переходе Рэмзи, Дзола может возглавить «Челси». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 11 февраля.
1. Супруга Андрея Аршавина заявила на мужа в полицию.
Алиса Казьмина рассказала, что футболист угрожал ей.
2. Аарон Рэмзи подписал соглашение с туринским «Ювентусом».
Футболист присоединится к клубу в июле.
3. «Бавария» заключила соглашение с Федерацией футбола Южной Кореи.
Соглашение рассматривает варианты совместных тренировочных лагерей, товарищеских матчей и даже учебы по обмену.
4. Мирча Луческу покинул пост главного тренера сборной Турции.
Стороны достигли договоренности о досрочном прекращении контракта.
5. Джанфранко Дзола может возглавить «Челси».
Это произойдет в случае отставки Маурицио Сарри.
6. Тихий дом. Идут самые скучные выборы президента РФС, веселье начнется потом.
Андрей Вдовин — о будущем руководителе РФС.
7. Таблица трансферов РПЛ. Зима-2018/19.
Все самые главные переходы и слухи.
Фото: Global Look Press