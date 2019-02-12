Супруга Аршавина заявила на мужа в полицию, «Ювентус» объявил о переходе Рэмзи, Дзола может возглавить «Челси». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 11 февраля.

1. Супруга Андрея Аршавина заявила на мужа в полицию.

Алиса Казьмина рассказала, что футболист угрожал ей.

2. Аарон Рэмзи подписал соглашение с туринским «Ювентусом».

Футболист присоединится к клубу в июле.

3. «Бавария» заключила соглашение с Федерацией футбола Южной Кореи.

Соглашение рассматривает варианты совместных тренировочных лагерей, товарищеских матчей и даже учебы по обмену.

4. Мирча Луческу покинул пост главного тренера сборной Турции.

Стороны достигли договоренности о досрочном прекращении контракта.

5. Джанфранко Дзола может возглавить «Челси».

Это произойдет в случае отставки Маурицио Сарри.

6. Тихий дом. Идут самые скучные выборы президента РФС, веселье начнется потом.

Андрей Вдовин — о будущем руководителе РФС.

7. Таблица трансферов РПЛ. Зима-2018/19.

Все самые главные переходы и слухи.

Фото: Global Look Press

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