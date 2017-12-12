Соперники российских клубов в ЛЕ, очередная победа «Локомотива», результаты жеребьевки ЛЧ и трансферная цель «Спартака». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 11 декабря.
1. Стали известны соперники российских клубов в 1/16 финала Лиги Европы.
Нашим клубам достались «Ницца», «Атлетик», «Селтик» и «Црвена Звезда.
2. Премьер-лига. 20-й тур. «Локомотив» обыграл «Тосно», увеличив отрыв до 8 очков.
В другом матче «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом».
3. Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Реал» сыграет с «ПСЖ», «Челси» — с «Барселоной» и другие матчи.
4. «Спартак» может приобрести нападающего «Астаны».
Москвичи рассматривают приобретение Патрика Твумаси на случай ухода Квинси Промеса.
5. Кевин Гамейро готов перейти в «Валенсию».
Нападающий «Атлетико» хочет покинуть клуб в зимнее трансферное окно.
6. После манчестерского дерби в Жозе Моуринью бросили пакет с молоком.
В потасовку были вовлечены до 15 человек, которую прервали сотрудники службы безопасности.
Фото: Global Look Press