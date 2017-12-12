Соперники российских клубов в ЛЕ, очередная победа «Локомотива», результаты жеребьевки ЛЧ и трансферная цель «Спартака». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 11 декабря.

1. Стали известны соперники российских клубов в 1/16 финала Лиги Европы.

Нашим клубам достались «Ницца», «Атлетик», «Селтик» и «Црвена Звезда.

В другом матче «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом».

3. Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

«Реал» сыграет с «ПСЖ», «Челси» — с «Барселоной» и другие матчи.

4. «Спартак» может приобрести нападающего «Астаны».

Москвичи рассматривают приобретение Патрика Твумаси на случай ухода Квинси Промеса.

5. Кевин Гамейро готов перейти в «Валенсию».

Нападающий «Атлетико» хочет покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

6. После манчестерского дерби в Жозе Моуринью бросили пакет с молоком.

В потасовку были вовлечены до 15 человек, которую прервали сотрудники службы безопасности.

Фото: Global Look Press

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