«Ювентус» громит «Барселону», инцидент в Дортмунде, новый тренер для «Зенита». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0 Comments

Неймар

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 11 апреля.

1.Лига чемпионов, 1/4 финала. «Ювентус» отправляет в ворота «Барселоны» три безответных мяча.

2.Рядом с автобусом «Боруссии» произошел взрыв, есть пострадавший. Из-за этого матч между «Боруссией» и «Монако» был перенесен на сегодня.

3.«Зенит» намерен отправить Мирчу Луческу в отставку в случае проигрыша «Спартаку». На его место летом может прийти Сергей Семак.

4.Неймар дисквалифицирован на три игры Ла Лиги, футболист пропустит матч с «Реалом».

5.Алексис Санчес хочет перейти в «Манчестер Сити».

6.Никита Баженов: «Не хочу быть тренером. Они седеют и лысеют за год».

7.Высоко задрав нос. Кто входил в лучшую команду в истории Грузии.

Фото: Global Look Press

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