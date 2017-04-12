«Ювентус» громит «Барселону», инцидент в Дортмунде, новый тренер для «Зенита». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 11 апреля.
1.Лига чемпионов, 1/4 финала. «Ювентус» отправляет в ворота «Барселоны» три безответных мяча.
2.Рядом с автобусом «Боруссии» произошел взрыв, есть пострадавший. Из-за этого матч между «Боруссией» и «Монако» был перенесен на сегодня.
3.«Зенит» намерен отправить Мирчу Луческу в отставку в случае проигрыша «Спартаку». На его место летом может прийти Сергей Семак.
4.Неймар дисквалифицирован на три игры Ла Лиги, футболист пропустит матч с «Реалом».
5.Алексис Санчес хочет перейти в «Манчестер Сити».
6.Никита Баженов: «Не хочу быть тренером. Они седеют и лысеют за год».
7.Высоко задрав нос. Кто входил в лучшую команду в истории Грузии.
Фото: Global Look Press