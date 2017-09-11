«Зенит» и «Локомотив» теряют очки, Ари арендовал футбольный клуб, Анчелотти покинет «Баварию» зимой. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 10 сентября.
1. Премьер-лига. 9-й тур. «Зенит» второй матч кряду завершает вничью.
В других матчах «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом», а «Краснодар» обыграл «Уфу».
2. Ари арендовал футбольный клуб с правом выкупа.
Форвард «Локомотива» Ари приобретет бразильский футбольный клуб.
3. Марио Баслер: «Карло Анчелотти зимой переедет в Китай».
Бывший хавбек «Баварии» уверяет, что итальянский тренер зимой уедет из Бундеслиги.
4. Эйдур Гудьонсен объявил о завершении карьеры.
Последним клубом исландца был индийский «Пуна Сити».
5. На матче бундеслиги главным арбитром впервые работала женщина.
Бибиана Штайнхаус рассудила матч 3-го тура чемпионата Германии «Герта» — «Вердер» (1:1).
6. «Палмейрас» подтвердил, что защитник Йерри Мина зимой перейдет в «Барселону».
Трансфер колумбийца в «Барселону» уже согласован.
7. «Мне больше нравятся женщины, а не аргентинцы».
Роберто Манчини впервые привез «Зенит» в Москву.
Фото: Global Look Press