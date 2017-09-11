«Зенит» и «Локомотив» теряют очки, Ари арендовал футбольный клуб, Анчелотти покинет «Баварию» зимой. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 10 сентября.

1. Премьер-лига. 9-й тур. «Зенит» второй матч кряду завершает вничью

В других матчах «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом», а «Краснодар» обыграл «Уфу».

2. Ари арендовал футбольный клуб с правом выкупа.

Форвард «Локомотива» Ари приобретет бразильский футбольный клуб.

3. Марио Баслер: «Карло Анчелотти зимой переедет в Китай».

Бывший хавбек «Баварии» уверяет, что итальянский тренер зимой уедет из Бундеслиги.

4. Эйдур Гудьонсен объявил о завершении карьеры

Последним клубом исландца был индийский «Пуна Сити».

5. На матче бундеслиги главным арбитром впервые работала женщина.

Бибиана Штайнхаус рассудила матч 3-го тура чемпионата Германии «Герта» — «Вердер» (1:1).

6. «Палмейрас» подтвердил, что защитник Йерри Мина зимой перейдет в «Барселону».

Трансфер колумбийца в «Барселону» уже согласован.

7. «Мне больше нравятся женщины, а не аргентинцы».

Роберто Манчини впервые привез «Зенит» в Москву.

Фото: Global Look Press

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