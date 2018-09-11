Сборная России разгромила чехов, трансферная цель «Барселоны», Лигу чемпионов хотят провести в США. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 10 сентября.
1. Товарищеский матч. Россия разгромила Чехию.
Голы на счет Ионова, Заболотного, Ерохина и Полоза.
2. Стали известны имена 55 претендентов на попадание в символическую сборную года.
Вручение наград ФИФА состоится 24 сентября.
3. «Барселона» и «Рома» поспорят за Доменико Берарди.
Трансфер Берарди оценивается в 25-30 млн. евро.
4. УЕФА ведет переговоры о проведении финала Лиги чемпионов в Нью-Йорке.
Ранее сообщалось, что матчи турнира будут проходить в Европе до 2024 года.
5. Стали известны результаты обследования Люка Шоу.
Защитник получил сотрясение мозга, но вернется к тренировкам через неделю.
Фото: Сергей Дроняев