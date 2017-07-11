«Зенит» хочет избавиться от Дзюбы, «Рома» арендует вингера «МЮ», «Челси» усилит атаку форвардом из Ла Лиги. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 10 июля.

1. До конца недели «Ювентус» может подписать трех игроков.

2. «Рома» планирует усилиться нападающим «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьялем.

3. «Челси» переключился на Альваро Морату.

4. «Зенит» планирует избавиться от Артема Дзюбы.

5. «МЮ» подписал контракт с Ромелу Лукаку на 5 лет.

6. Московский «Спартак» продлил контракты с вратарем и защитником.

7. Федор Смолов пропустит первые туры чемпионата России.

8. «Лестер» договорился с «Манчестер Сити» о переходе Ихеаначо.

9. В тигровой шкуре. Что нужно знать о «Халл Сити» — новом клубе Леонида Слуцкого.

10. Найденный клауд. Почему Раньери вернулся во французский футбол.

Фото: Global Look Press

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