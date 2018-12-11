Апелляции Кокорина и Мамаева рассмотрят на следующей неделе, Ольге Бузовой предложили стать спонсором российского клуба. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 10 декабря.

1. Апелляции Кокорина и Мамаева на продление ареста рассмотрят на следующей неделе.

Заседание намечено на 18 декабря.

2. КАМАЗ предложил Ольге Бузовой стать спонсором клуба.

Клуб из Набережных Челнов записал видеообращение к певице.

3. Дмитрий Кириченко назначен новым главным тренером «Уфы».

Он подписал с клубом контракт на 1,5 года.

4. «Вильярреал» перед матчем со «Спартаком» уволил главного тренера.

И уже нашел ему замену.

5. Премьер-лига. 17-й тур. «Ахмат» победил тульский «Арсенал».

Это был заключительный матч в РПЛ перед зимним перерывом.

Фото: Global Look Press

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