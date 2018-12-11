Апелляции Кокорина и Мамаева рассмотрят на следующей неделе, Ольге Бузовой предложили стать спонсором российского клуба. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 10 декабря.
1. Апелляции Кокорина и Мамаева на продление ареста рассмотрят на следующей неделе.
Заседание намечено на 18 декабря.
2. КАМАЗ предложил Ольге Бузовой стать спонсором клуба.
Клуб из Набережных Челнов записал видеообращение к певице.
3. Дмитрий Кириченко назначен новым главным тренером «Уфы».
Он подписал с клубом контракт на 1,5 года.
4. «Вильярреал» перед матчем со «Спартаком» уволил главного тренера.
И уже нашел ему замену.
5. Премьер-лига. 17-й тур. «Ахмат» победил тульский «Арсенал».
Это был заключительный матч в РПЛ перед зимним перерывом.
Фото: Global Look Press