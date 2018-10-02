Состав сборной России на матчи с Турцией и Швецией, Акинфеев ушел из сборной, Зидана зовут в «Ювентус». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 1 октября.
1. Объявлен состав сборной России на матчи со Швецией и Турцией.
В нем есть неожиданности.
2. Игорь Акинфеев завершил карьеру в сборной России.
Голкипер выступал за национальную сборную с 2004 года.
3. Кака может возобновить карьеру.
Бразильского хавбека снова зовут в Италию.
4. Премьер-лига. 9-й тур. «Рубин» вырвал победу у «Крыльев Советов».
Самарцы опустились в зону вылета.
5. Зинедин Зидан может вернуться в «Ювентус».
В туринском клубе ему предлагают административную должность.
Фото: Сергей Дроняев