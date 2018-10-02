Состав сборной России на матчи с Турцией и Швецией, Акинфеев ушел из сборной, Зидана зовут в «Ювентус». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 1 октября.

1. Объявлен состав сборной России на матчи со Швецией и Турцией.

В нем есть неожиданности.

2. Игорь Акинфеев завершил карьеру в сборной России.

Голкипер выступал за национальную сборную с 2004 года.

3. Кака может возобновить карьеру.

Бразильского хавбека снова зовут в Италию.

4. Премьер-лига. 9-й тур. «Рубин» вырвал победу у «Крыльев Советов».

Самарцы опустились в зону вылета.

5. Зинедин Зидан может вернуться в «Ювентус».

В туринском клубе ему предлагают административную должность.

Фото: Сергей Дроняев

Поделиться:

Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Клаудио Маркизио

«Оренбург» одержал третью победу подряд, Клаудио Маркизио прощается с «Ювентусом», Кевин де Брюйне пропустит три месяца. Главные новости дня

Russia

Состав сборной России на матчи с Турцией и Чехией, Игнашевич возвращается в сборную, «ПСЖ» и «Бавария» планируют обмен. Главные новости дня

Icardi

Успех ЦСКА в Уфе, «Челси» и «Ливерпуль» бьют рекорды АПЛ, Моуринью зовет Икарди в «МЮ», а Роналду переманивает игроков «Реала» в «Ювентус». Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 