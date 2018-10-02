Состав сборной России на матчи с Турцией и Швецией, Акинфеев ушел из сборной, Зидана зовут в «Ювентус». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 1 октября.

1. Объявлен состав сборной России на матчи со Швецией и Турцией.

В нем есть неожиданности.

2. Игорь Акинфеев завершил карьеру в сборной России.

Голкипер выступал за национальную сборную с 2004 года.

3. Кака может возобновить карьеру.

Бразильского хавбека снова зовут в Италию.

4. Премьер-лига. 9-й тур. «Рубин» вырвал победу у «Крыльев Советов».

Самарцы опустились в зону вылета.

5. Зинедин Зидан может вернуться в «Ювентус».

В туринском клубе ему предлагают административную должность.

Фото: Сергей Дроняев

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