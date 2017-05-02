«МЮ» нашел замену Давиду Де Хеа, Кайл Уокер намерен покинуть «Тоттенхэм», Сеск Фабрегас может переехать во Францию. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 1 мая.
1. «Зенит» обыграл «Томь», Крылья Советов сыграли вничью с Оренбургом, а Краснодар поделил очки с Анжи.
2. Тренер «Лейпцига» предлагает изменить футбольные правила.
3. Вместо Давида Де Хеа «Манчестер Юнайтед» планирует приобрести Каспера Шмейхеля.
4. Кайл Уокер намерен покинуть «Тоттенхэм».
5. «Марсель» заинтересован в приобретении Сеска Фабрегаса.
6. «Мы стали командой. Но прежде мы стали семьей». За счет чего «Спартак» уже чемпион.
7. Призы в студию. Франция выбирает лучших.
Фото: Global Look Press