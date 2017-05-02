«МЮ» нашел замену Давиду Де Хеа, Кайл Уокер намерен покинуть «Тоттенхэм», Сеск Фабрегас может переехать во Францию. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0 Comments

Фабрегас

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 1 мая.

1. «Зенит» обыграл «Томь», Крылья Советов сыграли вничью с Оренбургом, а Краснодар поделил очки с Анжи.

2. Тренер «Лейпцига» предлагает изменить футбольные правила.

3. Вместо Давида Де Хеа «Манчестер Юнайтед» планирует приобрести Каспера Шмейхеля.

4. Кайл Уокер намерен покинуть «Тоттенхэм».

5. «Марсель» заинтересован в приобретении Сеска Фабрегаса.

6. «Мы стали командой. Но прежде мы стали семьей». За счет чего «Спартак» уже чемпион.

7. Призы в студию. Франция выбирает лучших.

Фото: Global Look Press

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Анонс еженедельника «Футбол» №5

Анонс «90 минут» №18 за 2015 год

«Реал» готов продать Роналду, «Зенит» могут покинуть пять игроков, «Спартак» и ЦСКА нацелились на полузащитника «Спортинга». Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 