«МЮ» нашел замену Давиду Де Хеа, Кайл Уокер намерен покинуть «Тоттенхэм», Сеск Фабрегас может переехать во Францию. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 1 мая.

1. «Зенит» обыграл «Томь», Крылья Советов сыграли вничью с Оренбургом, а Краснодар поделил очки с Анжи.

2. Тренер «Лейпцига» предлагает изменить футбольные правила.

3. Вместо Давида Де Хеа «Манчестер Юнайтед» планирует приобрести Каспера Шмейхеля.

4. Кайл Уокер намерен покинуть «Тоттенхэм».

5. «Марсель» заинтересован в приобретении Сеска Фабрегаса.

6. «Мы стали командой. Но прежде мы стали семьей». За счет чего «Спартак» уже чемпион.

7. Призы в студию. Франция выбирает лучших.

Фото: Global Look Press

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