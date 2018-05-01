«Реал» в финале ЛЧ, «Челси» и «Атлетико» интересуются игроком «Спартака», состав сборной России по хоккею. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 1 мая.
1. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Реал» вышел в финал благодаря ничьей с «Баварией».
Мадридцы третий год подряд доходят до финала турнира.
2. «Челси» и «Атлетико» интересуются Фернандо.
«Спартак» просит за игрока 25 млн евро.
3. Роберто Манчини договорился о назначении в сборную Италии.
Официально об этом будет объявлено до 20 мая.
4. Объявлен расширенный состав сборной России по хоккею на чемпионат мира 2018 года.
В него вошли 26 хоккеистов.
5. Мохамед Салах признан лучшим игроком АПЛ по версии британских журналистов.
Это вторая индивидуальная награда египтянина в этом сезоне.
6. Ари: «Выпивка – лучший способ завести друзей в России».
Откровения форварда «Локомотива».
7. Желько Бувач может стать тренером «Арсенала».
Ассистент Юргена Клоппа в «Ливерпуле» может уйти в сольное плавание.
Фото: Global Look Press