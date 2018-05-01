«Реал» в финале ЛЧ, «Челси» и «Атлетико» интересуются игроком «Спартака», состав сборной России по хоккею. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 1 мая.

1. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Реал» вышел в финал благодаря ничьей с «Баварией».

Мадридцы третий год подряд доходят до финала турнира.

2. «Челси» и «Атлетико» интересуются Фернандо.

«Спартак» просит за игрока 25 млн евро.

3. Роберто Манчини договорился о назначении в сборную Италии.

Официально об этом будет объявлено до 20 мая.

4. Объявлен расширенный состав сборной России по хоккею на чемпионат мира 2018 года.

В него вошли 26 хоккеистов.

5. Мохамед Салах признан лучшим игроком АПЛ по версии британских журналистов.

Это вторая индивидуальная награда египтянина в этом сезоне.

6. Ари: «Выпивка – лучший способ завести друзей в России».

Откровения форварда «Локомотива».

7. Желько Бувач может стать тренером «Арсенала».

Ассистент Юргена Клоппа в «Ливерпуле» может уйти в сольное плавание.

Фото: Global Look Press

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