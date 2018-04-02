Победы ЦСКА и «Зенита», рекорды Дани Алвеса и Игнашевича, возвращение Павлюченко. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 1 апреля.

1. ЦСКА одержал гостевую победу над «Ростовом», а «Зенит» добыл три очка в Уфе.

В других матчах тура «Урал» сыграл вничью с «Рубином», а «Краснодар» упустил победу в игре с «Анжи».

2. Дани Алвес стал самым титулованным футболистом в истории.

Он обошел Кенни Далглиша и Райана Гиггза.

3. «Тоттенхэм» одержал историческую победу над «Челси».

«Шпоры» обыграли «синих» в гостях впервые за 28 лет.

4. Сергей Игнашевич отметил юбилей.

Встреча в Ростове-на-Дону стала 800-ой в карьере защитника.

5. Роман Павлюченко возобновляет выступления в ПФЛ.

Форвард подписал контракт со ставропольским «Динамо».

Фото: Global Look Press

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