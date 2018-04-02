Победы ЦСКА и «Зенита», рекорды Дани Алвеса и Игнашевича, возвращение Павлюченко. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 1 апреля.
1. ЦСКА одержал гостевую победу над «Ростовом», а «Зенит» добыл три очка в Уфе.
В других матчах тура «Урал» сыграл вничью с «Рубином», а «Краснодар» упустил победу в игре с «Анжи».
2. Дани Алвес стал самым титулованным футболистом в истории.
Он обошел Кенни Далглиша и Райана Гиггза.
3. «Тоттенхэм» одержал историческую победу над «Челси».
«Шпоры» обыграли «синих» в гостях впервые за 28 лет.
4. Сергей Игнашевич отметил юбилей.
Встреча в Ростове-на-Дону стала 800-ой в карьере защитника.
5. Роман Павлюченко возобновляет выступления в ПФЛ.
Форвард подписал контракт со ставропольским «Динамо».
Фото: Global Look Press