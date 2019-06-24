Квинси Промес перешел в «Аякс», «Динамо» объявило о переходе Сергея Паршивлюка, «Порту» договорился с «РБ Лейпцигом» о трансфере Брумы. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 24 июня.
1. Квинси Промес официально перешел в «Аякс».
Экс-спартаковец возвращается домой.
2. «Динамо» объявило о переходе Сергея Паршивлюка
Последним клубом 30-летнего защитника был «Ростов».
3. «Порту» договорился с «РБ Лейпцигом» о трансфере Брумы
Сообщалось, что на португальца претендовал «Спартак».
4. «Динамо» продлило контракты с Дмитрием Хохловым и его штабом
Хохлов тренирует «бело-голубых» с октября 2017 года.
5. Неймар готов извиниться перед фанатами «Барселоны» ради возвращения в клуб
Ранее бразилец заявил, что не хочет играть в «ПСЖ».
Фото: Global Look Press