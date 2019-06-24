Квинси Промес перешел в «Аякс», «Динамо» объявило о переходе Сергея Паршивлюка, «Порту» договорился с «РБ Лейпцигом» о трансфере Брумы. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 24 июня.

1. Квинси Промес официально перешел в «Аякс».

Экс-спартаковец возвращается домой.

2. «Динамо» объявило о переходе Сергея Паршивлюка

Последним клубом 30-летнего защитника был «Ростов».

3. «Порту» договорился с «РБ Лейпцигом» о трансфере Брумы

Сообщалось, что на португальца претендовал «Спартак».

4. «Динамо» продлило контракты с Дмитрием Хохловым и его штабом

Хохлов тренирует «бело-голубых» с октября 2017 года.

5. Неймар готов извиниться перед фанатами «Барселоны» ради возвращения в клуб

Ранее бразилец заявил, что не хочет играть в «ПСЖ».

Фото: Global Look Press

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