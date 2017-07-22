Неймар рассказал одноклубникам об уходе в «ПСЖ»; «Челси» и «Ливерпуль» поборются со «Спартаком» за Макса Крузе; «Ювентус» может приобрести Матса Хуммельса. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 21 июля.
1. Неймар уже рассказал нескольким одноклубникам об уходе в «ПСЖ»
2. CAS вынес решение о дисквалификации Романа Еременко
3. «Челси» и «Ливерпуль» поборются со «Спартаком» за Макса Крузе
4. Премьер-лига. 2-й тур. «Локомотив» одержал победу в московском дерби
5. Премьер-лига. 2-й тур. «Анжи» победил «Амкар» на домашнем поле
6. Кубок африканских наций-2019 перенесен на лето
7. «Ливерпуль» официально подписал Эндрю Робертсона
8. Андрей Созин: «Нужно запретить обсуждать судейство в публичном пространстве»
9. «Ювентус» может приобрести Матса Хуммельса
10. Игра на деньги. Все бюджеты команд российской Премьер-лиги. Часть IV: от Краснодара до Москвы
Фото: Global Look Press