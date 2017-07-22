Неймар рассказал одноклубникам об уходе в «ПСЖ»; «Челси» и «Ливерпуль» поборются со «Спартаком» за Макса Крузе; «Ювентус» может приобрести Матса Хуммельса. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 21 июля.

1. Неймар уже рассказал нескольким одноклубникам об уходе в «ПСЖ»

2. CAS вынес решение о дисквалификации Романа Еременко

3. «Челси» и «Ливерпуль» поборются со «Спартаком» за Макса Крузе

4. Премьер-лига. 2-й тур. «Локомотив» одержал победу в московском дерби

5. Премьер-лига. 2-й тур. «Анжи» победил «Амкар» на домашнем поле

6. Кубок африканских наций-2019 перенесен на лето

7. «Ливерпуль» официально подписал Эндрю Робертсона

8. Андрей Созин: «Нужно запретить обсуждать судейство в публичном пространстве»

9. «Ювентус» может приобрести Матса Хуммельса

10. Игра на деньги. Все бюджеты команд российской Премьер-­лиги. Часть IV: от Краснодара до Москвы

Фото: Global Look Press

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