Главное дерби страны – ЦСКА – «Спартак». Онлайн дня

Этот день фанаты выискивают первым после публикации календаря. Команды могут провалить сезон, недобрать очков и не выполнить задачи на чемпионат, но победа в этом противостоянии – перекроет все неудачи. Еженедельник «Футбол» приглашает вас на ЦСКА – «Спартак» — главный матч в российском футболе.

12:40 — Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум поделился ожиданием от главного матча страны:

«Матч года, ни больше ни меньше. Главное противостояние в российском футболе. Игра, где каждый из соперников готов на всё, чтобы победить», — сказал Понтус.

(Твиттер ЦСКА)

12:36 — Команды определились с игровой формой на матч

На дерби #ЦСКАСпартак наша команда выйдет в белом! #Спартак #ФКСпартак #краснобелый #ВпередСпартак #ДеньДерби #DerbyDay #Spartak #FCSpartak A post shared by FC Spartak Moscow (@fcsm_official) on Aug 12, 2017 at 1:16am PDT

12:34 — Игорь Акинфеев вчера тренировался. Выйдет ли на поле в дерби?

📸 Фотогалерея с вчерашней предматчевой тренировки. Смотрите, кто принял в ней участие 😉 https://t.co/DqT7F481RG pic.twitter.com/3qUWLOLYlu — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 12, 2017

10:25 — Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отказался комментировать возможные трансферы команды.

– Травма Тимофеева добавляет проблем в опорной зоне, некого выпустить на замену… Может, стоит вернуть из аренды Гулиева?

– Я не говорю о трансферах! Хотите обсудить это – обращайтесь к руководству.

Потеря Тимофеева – это очень неприятно, тем более он россиянин. Будем что-нибудь придумывать, – сказал Каррера.

( Спорт-Экспресс)

10:15 — Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился ожиданиями от предстоящего матча команды против ЦСКА.

«Выигрывает команда, а проигрывает тренер – на все сто согласен. Лично я, как бы ни складывался матч, по каким бы причинам мы ни потерпели поражение, всегда искал причины неудачи только в себе. Для меня самыми досадными были неудачи, когда нам забивали на последних минутах, поскольку всегда требовал от ребят повышенной концентрации именно в концовках. Что жду от дерби? Зрелища. Победит тот, кто забьет первым. Надеюсь, что это будет «Спартак», – сказал Романцев. ( Спорт-Экспресс)

10:00 — Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о старте команды в чемпионате России.

«Плотный график? Серьезных проблем я не вижу. Понятно, что сейчас пошли матчи через два дня на третий, и это сложнее, чем играть через три дня на четвертый. Стараемся учитывать ситуацию и делать все необходимое, чтобы команда уверенно шла по турнирной дистанции и набирала как можно больше очков. В частности, понимаем, что в каких-то поединках может понадобиться определенная ротация состава», — заявил главный тренер ЦСКА. (Официальный сайт ПФК ЦСКА)

Фото: Сергей Дроняев

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1