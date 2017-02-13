Глава спонсора «Интера»: «Мои слова о приглашении Месси в клуб были провокацией»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Лионель Месси

Президент компании Pirelli, которая является давним спонсором «Интера», Марко Тронкетти Провера прокомментировал собственные слова о приглашении в миланский клуб форварда «Барселоны» Лионеля Месси. В конце ноября Провера заявил, что давно мечтает пригласить аргентинца в «Интер».

«Мои слова про Месси? Это было провокацией, чтобы стимулировать команду. Топ-футболисты уже в клубе. Тем не менее в будущем мне как фанату хочется надеяться на то, что в клубе появятся лучшие игроки мира. Скучаю ли я по чемпионским титулам, которые были завоеваны в прошлом? У меня в сердце осталось много футболистов из прошлого, но сейчас «Интер» снова стал топ-командой. Смотрю в будущее с надеждой», — цитирует Проверу итальянская пресса.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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