Глава Федерации футбола США: «С нетерпением ждем великолепного чемпионата мира в России»

Глава Федерации футбола США Сунил Гулати заявил, что с нетерпением ждет ЧМ 2018. По его мнению, подготовка к чемпионату мира по футболу в России идет в правильном направлении.

«Подготовка к турниру движется в правильном направлении, с нетерпением ждем великолепного чемпионата мира. Конечно, подготовка к таким турнирам, как чемпионаты мира по футболу или Олимпийские игры, не может проходить без трудностей. Надеюсь, что к моменту первого удара по мячу все будет готово», — заявил Сунил Гулати

В среду Гулати посетил конгресс УЕФА, в рамках которого прошли выборы в совет ФИФА. Изначально на переизбрание претендовал президент РФС Виталий Мутко, однако его кандидатура не была допущена ФИФА по критерию политической нейтральности.

«Я уважаю решение комитета. Как бы то ни было, господин Мутко остается в игре, он вовлечен в работу самым непосредственным образом как председатель оргкомитета», — добавил Гулати.

Чемпионат мира 2018 года пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС