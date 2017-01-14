Гия Григалава — игрок тульского «Арсенала»

Очередным новичком «Арсенала» стал защитник Гия Григалава. Контракт рассчитан на 1,5 года с возможностью продления еще на сезон.

Последним клубом 27-летнего игрока был «Этникос», за который он провел в текущем сезоне 9 матчей, однако ради перехода к тулякам расторг соглашение.

Ранее футболист выступал в России за «Ростов», СКА, «Москву», «Волгу»,»Крылья Советов» и «Анжи», а на Кипре – за «Пафос».

В активе Григалавы 23 матча за сборную Грузии, хотя в свое время он привлекался в российскую молодежку.

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Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс