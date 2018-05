Гимн ЧМ-2018, «тренеришка» в «Арсенале», Муса-освободитель. Главные истории недели

Уилл Смит исполнил гимн ЧМ-2018, «тренеришка» дорос до «Арсенала», игроки сборной России облачились в формы остальных участников ЧМ-2018, Муса освобождает заключенных. Еженедельник «Футбол» представляет главные истории прошедшей недели.

Представлен гимн чемпионата мира в России

Правда, он мало кому нравится

25 мая в сети был опубликован официальный гимн чемпионата мира-2018. Поп-композицию Live It Up исполнили американский певец Ники Джем, его соотечественник актер Уилл Смит, а также албанская певица Эра Истрефи. Продюсером гимна стал диджей из США Diplo. Песня выложена на официальном YouTube-канале NickyJamTV в виде аудиоверсии на фоне заставки, где изображены сами исполнители. Клип к гимну появится ровно за неделю до старта мирового первенства (7 июня), а сами Смит, Джем и Истрефи приедут на матч открытия в «Лужники» и официально презентуют песню в режиме Live во время торжественной церемонии.

Аудиоверсия сразу собрала миллионы просмотров, но пользователи не оценили новый хит: это заметно и по количеству дизлайков, и по гневным комментариям. Многие замечают, что в тексте нет ни одного слова о футболе, поэтому песня не передает атмосферы спортивного праздника. Некоторым понравилась сама музыка, но удивило, что в гимне для турнира в России не упоминается страна-хозяйка.

Сингл веры. Как фанаты «Ливерпуля» создают европейские хиты

Но обычно к чемпионату мира пишется сразу несколько песен. Так, популярная уругвайская певица и актриса Наталия Орейро уже выпустила клип на композицию United By Love, посвященную предстоящему футбольному чемпионату. Сама Наталия появляется в конце видео, где признается в любви к России и кричит «Поехали!». А по ходу трэка южноамериканка несколько раз повторяет фразу «Поднимите руки вверх!» на русском языке.

Акинфеев оделся в форму Озила, Смолов – в футболку Месси

Так сборная России показала, что рада видеть все команды на Кубке мира

«Мы приветствуем все команды, которые приедут к нам на чемпионат мира. Думаю, скоро они убедятся, что Россия на сто процентов готова к их приезду. В нашей стране уже проходило немало больших спортивных событий и важных матчей. Желаю всем игрокам, тренерам и болельщикам насладиться Россией и ее гостеприимством», — говорил Игорь Акинфеев, облачившись в футболку Месута Озила. Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич поддерживал своего коллегу и уверял всех, что лето в России создаст отличные условия для проведения чемпионата мира по футболу.

Трудно было представить наших футболистов в футболках других национальных команд. Однако если присмотреться, то можно определить для себя: Федор Кудряшов в майке Колумбии, Сергей Игнашевич в джерси французов, Юрий Газинский с эмблемой испанцев на груди выглядят отлично в новом образе. Даже Илья Кутепов в футболке сборной Австралии смотрится совершенно натурально (в интернете пользователи надеются, что Кутепов будет косячить в матчах за австралийскую команду, а не за нашу).

Самая прикольная деталь этой фотосессии – Марио Фернандес в майке бразильцев. Кажется, вот кто исполнил свою давнюю мечту. А вот главному тренеру нашей команды Станиславу Черчесову досталась футболка России. Было бы очень непривычно видеть нашего коуча с каким-то другим гербом на груди.

«Арсенал» определился с новым боссом

Им стал самый известный «тренеришка» в мире Унаи Эмери

Лондонские «канониры» очень долго мотали своим болельщикам нервы темой с назначением нового коуча команды. Сначала «Арсенал» засматривался на Карло Анчелотти, но проиграл конкуренцию «Наполи». Потом журналисты, приближенные к клубу, рвали души фанатам инсайдами о возможном приглашении Патрика Вийеры или Тьерри Анри – эти варианты приблизили бы «Арсенал» к Чемпионшипу. Микель Артета засомневался в своих полномочиях в клубе и решил не оставлять Пепа Гвардиолу в «Манчестер Сити». Последний кандидат – бывший тренер «ПСЖ», «Севильи» и «Спартака» Унаи Эмери договорился о работе с клубом из столицы Англии буквально за пару дней.

«Позаботьтесь об «Арсенале». Арсен Венгер покидает лондонский клуб спустя 22 года

«Я очень рад присоединиться к одному из величайших клубов. «Арсенал» известен и любим во всем мире за свой стиль игры, акцент на молодых игроков, фантастический стадион и то, как работает клуб. Рад, что мне поручено начать эту важную новую главу в истории «Арсенала», — говорил на своей первой пресс-конференции Эмери.

Пока ситуация с трансферами (еще одна больная мозоль болельщиков «канониров») такова: руководство лондонцев выделило 50 млн евро на покупку новых игроков, но Эмери выклянчил еще 20. Кроме того, Унаи активно обновляет тренерский штаб команды (забрал из «ПСЖ» помощника, намеревается еще и прихватить тренера вратарей) и полностью меняет оборудование в зале для тактической подготовки. Ближайшие несколько месяцев для «Арсенала» заполнит дух перемен и обновлений. Как говорится, keep calm and believe in Unai.

Ахмед Муса освободил из тюрьмы 40 заключенных

Для этого ему даже не пришлось делать подкоп или нападать на автозак.

Священный для мусульман праздник Рамадан начался 17 мая и продлится аккурат до старта чемпионата мира (14 июня). Помимо поста, во время Рамадана религия велит приверженцам ислама совершать как можно больше благодеяний. Известно, что один из лучших игроков минувшего сезона – Мохамед Салах недавно пожертвовал более 500 тысяч фунтов на оборудование для детской онкологической больницы.

Последовать его примеру решил и нападающий «Лестера» и сборной Нигерии Ахмед Муса, на правах аренды отыгравший последний сезон за ЦСКА. Форвард посетил несколько тюрем на родине и в конце концов помог выйти на свободу 40 осужденным в городе Кано. Все было осуществлено на абсолютно легальной основе. Бедолаги попали за решетку из-за того, что не могли рассчитаться по долгам. Муса вместе с партнером по сборной Шеху Абдуллахи погасил задолженности арестантов, вследствие чего они были отпущены на волю.

Нигерийские СМИ также сообщают, что Ахмед оказал гуманитарную помощь малоимущим жителям города, пожертвовав продукты и деньги. Примечательно, что Кану – не родной для футболиста город. Сам Муса родился в городе под названием Джос с населением порядка 600 тысяч человек. Кано же является крупным административным центром и вторым по численности населения городом Нигерии: в нем проживает почти 4 миллиона человек. Судя по всему, в родном крае Мусы должников не осталось с тех пор, как Ахмед получил первую зарплату в России.

Текст: Илья Егоров, Антон Муша, Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1