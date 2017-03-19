Гилерме заменит Станислава Крицюка в сборной России

В заявке сборной России произошли изменения. Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк не сможет помочь национальной команде.

Крицюк получил травму колена и не может помочь своему клубу на протяжении трех игр. В связи с этим главный тренер российской сборной Станислав Черчесов дозаявил голкипера «Локомотива»Гилерме.

Сейчас сборная России проводит подготовку к двум товарищеским встречам. 24 марта команда встретится с Кот-д’Ивуаром, а 28 марта сыграет с Бельгией.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный сайт РФС