Гилерме заменит Станислава Крицюка в сборной России

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

ГильермеВ заявке сборной России произошли изменения. Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк не сможет помочь национальной команде.

Крицюк получил травму колена и не может помочь своему клубу на протяжении трех игр. В связи с этим главный тренер российской сборной Станислав Черчесов дозаявил голкипера «Локомотива»Гилерме.

Сейчас сборная России проводит подготовку к двум товарищеским встречам. 24 марта команда встретится с Кот-д’Ивуаром, а 28 марта сыграет с Бельгией.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: официальный сайт РФС

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