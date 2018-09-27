Германия примет Евро-2024

Сегодня исполком УЕФА выбрал место проведения чемпионата Европы 2024 года. Турнир примет Германия.

Страной-хозяйкой турнира стала Германия, одержавшая победу в голосовании. Заявка Турции проиграла.

Германия ранее уже проводила три крупных международных турнира (два чемпионата мира и чемпионат Европы). Для заявки на проведение Евро-2024 были выбраны стадионы в 10 городах, а именно в Берлине, Мюнхене, Дортмунде, Гельзенкирхене, Штутгарте, Гамбурге, Дюссельдорфе, Кельне, Лейпциге и Франкфурте-на-Майне.

Подробнее о заявках читайте в нашем материале.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт УЕФА