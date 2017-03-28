Германия планирует бойкотировать ЧМ-2018

Немецкие политики задумались о возможном бойкоте чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Такая мысль возникла после многочисленных задержаний участников антикоррупционного митинга, проходившего в разных городах страны.

«Страна, в которой не соблюдаются элементарные гражданские права, в принципе не должна проводить какие-либо чемпионаты мира», — заявил зампредседателя правящей в Германии фракции ХДС/ХСС Михаэль Фукс.

Уполномоченный правительства Германии по сотрудничеству с Российской Федерацией Гернот Эрлер заметил, что:

«С тех пор, как ФИФА выбрала Россию местом проведения чемпионата мира по футболу, «положение гражданского общества в стране резко ухудшилось. Но потенциальный пересмотр места проведения мирового футбольного форума находится в «исключительной компетенции ФИФА»», — отметил Эрлер

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

Фото: Global Look Press

Источник: Gazeta.ru