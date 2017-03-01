Германия готова к проведению Евро-2024

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Мюнхен

Немецкий футбольный союз представил в УЕФА официальную заявку на проведение чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщил президент союза Райнхард Гриндель.

«Для меня было важно лично сообщить представителям УЕФА, что Германия сплочена и настроена решительно. Мы осознаём, что такое значительное событие предполагает и большие вызовы. Однако мы также можем позволить себе сказать, что Германия со своим большим опытом, уже существующей структурой стадионов и другими условиями способна организовать первоклассный турнир, не требующий больших затрат».

УЕФА огласит список претендентов на проведение чемпионата Европы 2024 года 10 марта.

Фото: Global Look Press

ИсточникНемецкий футбольный союз

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Владимир Шевелев

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