Илья Геркус об «Атлетико»: «Наши шансы невысоки. Надо раскрепоститься и проверить себя»

Президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о предстоящих матчах 1/8 финала Лиги Европы с «Атлетико». По его мнению, шансы у команды есть, но надо очень постараться.

«Эта команда мне представляется самой сильной на сегодняшний день. Надо себя пробовать.

Мы давно не встречались с клубами такого класса. Для нас это вызов: сравнить себя с ними, как мы будем выглядеть на их фоне.

Плюс для болельщиков это будет очень интересное и захватывающее приключение – выезд в столицу замечательной страны.

«Атлетико» – клуб с историей, у них новый стадион и игроки мирового уровня. Люди увидят футбол высшей пробы на выезде и на «РЖД Арене» в Черкизово.

Мы для этого и играем, выигрываем кубки, чтобы иметь шанс встретиться с элитой мирового футбола. Будем реалистично смотреть на вещи. Наши шансы на победу невысоки, надо раскрепоститься, показать свою игру и проверить себя.

Выступят наши молодые игроки, для которых испанский футбол – это модель, все хотят там играть. Те же Миранчуки в перспективе рассчитывают оказаться в Испании. Ну и вот благодаря их труду Испания приезжает к ним сама. Это прекрасный случай, чтобы проявить себя.

Надо сыграть в своё удовольствие и в свою силу. У нас нет никакого давления, мы не обязаны проходить любой ценой дальше. Нужно обязательно показать красивый и ответственный футбол», – сказал Геркус.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат.com»