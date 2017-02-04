Георгий Зотов вскоре станет игроком «Крыльев Советов»

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Георгий Зотов

«Крылья Советов» продолжают свою трансферную кампанию. На очереди защитник «Кубани».

В ближайшее время Гергий Зотов может перейти в самарские «Крылья». Отметим, что 31 января у Зотова истек контракт с краснодарским клубом. В самарский клуб защитник может перейти, как свободный агент.

Сейчас футболист приступил к тренировкам с новой командой на сборе в Турции. Выступая в ФНЛ в текущем сезоне Зотов не отметился результативными действиями.

Самарские «Крылья» на 12 месте с 15-ю очками.

Фото: официальный сайт «Кубани»
Источник: Sportbox

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Никита Пронин

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