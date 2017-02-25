Георгий Тигиев: «Я очень рад быть здесь»

Георгий Тигиев прибыл в расположение московского «Спартака» на сборах в Марбелье. Защитник уже успел поделиться первыми впечатлениями от перехода в новый клуб.

«Когда узнал, что есть вариант со «Спартаком», сразу согласился. Я очень рад быть здесь. Буду доказывать, что меня выбрали не зря. Хочу принести как можно больше пользы «Спартаку», чтобы на финише он был первым.

Сейчас я в неплохой форме, но до конца сборов постараюсь быть готовым на сто процентов», — сказал Георгий Тигиев.

Тигиев провел в текущем сезоне 14 матчей. «Спартак» занимает первую строчку и опережет «Зенит» на 5 баллов.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный сайт «Спартака»