Георгий Тигиев: «Все хотят оказаться в «Спартаке»

Любой футболист согласился бы на переход в московский «Спартак». Такое мнение высказал защитник махачкалинского «Анжи» Георгий Тигиев.

Ранее стало известно, что «Спартак» ведет переговоры с «Анжи» по трансферу 21-летнего защитника.

«Ну, у кого нет желания играть в «Спартаке»? Думаю, все хотят там оказаться. Но пока я остаюсь игроком «Анжи» и лечу с командой на третий сбор. Они договариваются с моим агентом, я сам деталей не знаю, я жду его», — прокомментировал ситуацию Тигиев.

Ранее в воскресенье агент игрока Павел Андреев сообщил, что сумма отступных в контракте Тигиева с «Анжи» составляет 1 млн евро. Соглашение защитника с махачкалинцами рассчитано до лета 2019 года.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: TACC