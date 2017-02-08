Георгий Тигиев в ближайшее время может перейти в «Спартак»

Защитник «Анжи» Георгий Тигиев может продолжить карьеру в «Спартаке». По имеющейся информации, агент защитника согласовал с клубом все условия.

Агент 21-летнего футболиста Павел Андреев согласовал с руководством красно-белых условия контракта. Сообщается, что в ближайшее время трансфер будет подтвержден официально.

Воспитанник североосетинского футбола Георгий Тигиев выступал за московское «Торпедо», а в 2015 перешел в махачкалинский клуб. В том же 2015 бывший тренер сборной России Фабио Капелло приглашал Георгия на сбор национальной команды. Прошлым летом Тигиевым интересовался «Зенит», однако нынешней зимой фаворитом в борьбе за молодого игрока являются «красно-белые».