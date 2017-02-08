Георгий Тигиев в ближайшее время может перейти в «Спартак»

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Тигиев

Защитник «Анжи» Георгий Тигиев может продолжить карьеру в «Спартаке». По имеющейся информации, агент защитника согласовал с клубом все условия.  

Агент 21-летнего футболиста Павел Андреев согласовал с руководством красно-белых условия контракта. Сообщается, что в ближайшее время трансфер будет подтвержден официально.

Воспитанник североосетинского футбола Георгий Тигиев выступал за московское «Торпедо», а в 2015 перешел в махачкалинский клуб. В том же 2015 бывший тренер сборной России Фабио Капелло приглашал Георгия на сбор национальной команды. Прошлым летом Тигиевым интересовался «Зенит», однако нынешней зимой фаворитом в борьбе за молодого игрока являются «красно-белые».

Напомним, в конце декабря клуб объявил о смене владельца и необходимости продажи ведущих игроков из-за финансовых проблем клуба. 30 декабря «Анжи» покинул главный тренер Павел Врба.

Тигиев перешел в «Анжи» в 2015 году. В текущем сезоне 21-летний защитник провел за махачкалинцев в чемпионате России 14 матчей.

Фото: официальный сайт «Анжи»
Источник: Чемпионат

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Вадим Павлов

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