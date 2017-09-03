Георгий Тигиев: «Меня не задел невызов в сборную России»

Защитник московского «Спартака» Георгий Тигиев рассказал о том, почему тренерский штаб сборной России не вызвал его на сборы национальной команды. Футболист признался, что на данный момент не заслуживает вызова в национальную команду.

«Задел ли меня невызов в сборную? Нет, я ведь не играл. Если бы я был главным тренером, сам бы себя не вызвал. Одной полноценной игры с «Арсеналом» недостаточно, надо играть больше.

Лично с Черчесовым я не общался, однако моя цель – попадание в сборную, будет ли это чемпионат мира или нет. Надо начать играть и, думаю, будет вызов», — заявил Тигиев.

Напомним, сегодня экспериментальный состав сборной России проведет контрольный поединок с московским «Динамо». Начало встречи — в 17:30 по московскому времени.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ТАСС