Георгий Тигиев: «Конкуренция с Ещенко и Комбаровым? Ничего, буду работать, доказывать»

Защитник «Анжи» Георгий Тигиев рассказал о своем возможном переходе в «Спартак». Ранее сообщалось, что трансфер будет оформлен официально в ближайшее время.

«Я тоже читаю все эти новости о переходе в «Спартак». 13 февраля лечу на сбор с «Анжи», с которым у меня контракт. Агент пока не звонил, не говорил: «Так и так, ты в «Спартаке». Готовлюсь именно с махачкалинской командой. Личный договор с красно-белыми еще не согласовывали, это вопрос к агенту. Мне сказал: «Тренируйся, на это все не отвлекайся». Я и не отвлекаюсь, работаю спокойно.

Разговоры о «Спартаке» не нервируют, нормально все. Приятно, конечно. А кому не было бы? У меня есть желание поиграть в Европе. А в России «Спартак» одна из лучших команд, в которой многие хотели бы выступать. Я – тоже.

Впервые услышал об интересе московского клуба, когда был с «Анжи» на втором сборе. Проснулся, посмотрел телефон, а там много сообщений с поздравлениями. Начали присылать фото: мол, ты согласовал контракт… В общем, все узнал из интернета. Набрал агенту, он ответил: «Я занимаюсь этими делами, ты – своими».

Кто быстрее: я или Промес? Конечно, я. Шутка, шутка! А на самом деле – как это выяснить? Надо пробежать наперегонки, наверное.

Моя специализация — только крайний защитник – левый или правый. В прошлом году Врба (бывший главный тренер «Анжи») ставил в среднюю линию. Можно привыкнуть, конечно. Играется там тоже неплохо, но предпочтение отдаю именно обороне. Знаю, что в «Спартаке» позиция левого защитника занята Дмитрием Комбаровым, справа – Ещенко. Как смотрю на конкуренцию? Ничего, буду работать, доказывать. Опытные ребята, но мне нравится доказывать, что не хуже кого-то. Не будь борьбы за место в составе, игрок может позволить себе не добежать, еще что-то… В общем, конкуренция только на пользу. А если, допустим, перейду в «Спартак», стану у них учиться.

Когда в 2015-м, перед матчами с Австрией и Белоруссией, я, выступая в «Торпедо», попал в расширенный список нашей национальной команды, которую в тот момент тренировал Фабио Капелло, был в шоке Оценил как аванс, стремлюсь попасть в сборную. Думаю, у меня все получится, если буду работать. Можно сказать, это моя цель. Поставил ее и очень хочу достичь», — рассказал Георгий Тигиев.

Тигиев перешел в «Анжи» в 2015 году. В текущем сезоне 21-летний защитник провел за махачкалинцев в чемпионате России 14 матчей.

Фото: официальный сайт «Анжи»

Источник: Спорт-Экспресс