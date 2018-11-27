Георгий Щенников – второй игрок в истории ЛЧ, заработавший пенальти в свои и чужие ворота

ЦСКА принимает «Викторию Пльзень» (1:0, идет второй тайм) в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В течение матче один из игроков московского клуба вошел в историю турнира.
Защитник ЦСКА Георгий Щенников стал вторым игроком в истории Лиги чемпионов, заработавшим пенальти в свои и чужие ворота.
Подобное достижение на счету полузащитника «Баварии» Хави Мартинеса в матче с «Атлетико» в 2016 году.
11-метровый в ворота «Виктории» забил Влашич. Хавбек «Виктории» Роман Прохазка не смог реализовать пенальти на 44-й минуте встречи.
Фото: Global Look Press
Источник: твиттер Opta Joe