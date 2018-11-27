Георгий Щенников – второй игрок в истории ЛЧ, заработавший пенальти в свои и чужие ворота

Автор: Евгений Морозов 0

 

ЦСКА принимает «Викторию Пльзень» (1:0, идет второй тайм) в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.  В течение матче один из игроков московского клуба вошел в историю турнира.

Защитник ЦСКА Георгий Щенников стал вторым игроком в истории Лиги чемпионов, заработавшим пенальти в свои и чужие ворота.

Подобное достижение на счету полузащитника «Баварии» Хави Мартинеса в матче с «Атлетико» в 2016 году.

11-метровый в ворота «Виктории» забил Влашич. Хавбек «Виктории» Роман Прохазка не смог реализовать пенальти на 44-й минуте встречи.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер Opta Joe

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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