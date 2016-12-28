Георгий Полтавченко: «Стадион на Крестовском не окупится в ближайшие 8-10 лет»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Крестовский

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поговорил о строящемся к чемпионату мира стадионе на Крестовском острове. Полтавченко оценил приблизительные доходы арены в ближайшие годы.

«В первые 8-10 лет после ввода в эксплуатацию подобные объекты не приносят дохода. Об этом известно в общемировой практике по эксплуатации аналогичных объектов. Более того, данные стадионы фактически являются убыточными», — заявил губернатор на своей странице в Facebook.

Стадион в городе на Неве примет несколько матчей ЧМ-2018 и Кубка Конфедераций-2017. Также на арене пройдут игры группового этапа чемпионата Европы в 2020 году.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальная страница Георгия Полтавченко в Facebook

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Дмитрий Темников
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