Георгий Джикия: «Я все тот же Джикия. Но теперь понимаю, что футбол в моей жизни — не просто работа. Это что-то большее»

Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия рассказал, как проходит его восстановление после травмы. Футболист получил повреждение в контрольном матче с «Шанхай СИПГ» в рамках первого зимнего сбора красно-белых в Дубае.

«Уже точно не смогу вспомнить первую мысль, когда узнал, что это кресты. Но это точно было что-то, связанное с разочарованием. Когда травма официально подтвердилась, понял, что предстоит большой путь, который надо будет пройти, и от этого никуда не деться. Первые дни после операции, первые тренировки — самые тяжелые, когда ты не можешь наступить на ногу, а тебе говорят: «Спускайся в тренажерный зал!»

Первый этап восстановления в Риме был направлен на то, чтобы я как можно быстрее начал сгибать ногу. Сейчас каждое утро занимаемся балансом, стабилизацией, укреплением колена.

Мне сказали, что такие травмы сильно меняют людей. Но, наверное, еще не прошло достаточно времени, чтобы я увидел в себе глобальные изменения. Я всё тот же Джикия. Но теперь понимаю, что футбол в моей жизни — не просто работа. Это что-то большее.

Говорят, что в этом году я буду с командой на поле, поэтому остается только работать. Что касается более конкретных сроков, то они будут известны 22 марта, когда я пройду второй тест. Есть шанс, что удастся восстановиться к чемпионату мира. Я делаю все, что зависит от меня, потому что я этого очень хочу», — сказал Джикия.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальная сайт «Спартака»