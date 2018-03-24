Георгий Джикия: «Я в «Спартаке» еще на пять лет как минимум»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Георгий Джикия

Защитник «Спартака» Георгий Джикия во время детской пресс-конференции рассказал, что будет защищать красно-белые цвета как минимум еще пять лет. И свой 14-й номер игрок никому не отдаст.

«Если кто-то в команде захочет забрать мой 14-й номер себе, то ему придется подождать, потому что я в «Спартаке» еще на пять лет как минимум», — сказал Джикия.

Напомним, Георгий Джикия перешел в московский «Спартак» в декабре 2016 года. Нынешнее соглашение игрока с клубом действует до 2022 года.

Фото: Global Look Press
Источник: Spartak Kids

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