Георгий Джикия взял себе 14-й номер

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Георгий Джикия

Новичок «Спартака» Гергий Джикия будет играть под 14-м номером. Также футболист поделился впечатлением от похода в клубный музей «красно-белых».

«Очень рад оказаться в «Спартаке», с нетерпением жду первых тренировок. Хотелось бы взять 14-й номер, всё время играл под этим номером. Здесь узнал, что номер свободен. В сборной познакомился с ребятами — с Комбаровым, Глушаковым, Кутеповым, Зобниным.

У клуба отличный музей, обязательно приеду сюда с родителями, возьму маленького братика и обязательно всё тщательно посмотрим. Уже визуально всё осмотрел, очень здорово, поэтому на целый день сюда обязательно приеду», — сказал Джикия.

Джикия подписал контракт со «Спартаком» на 4,5 года.

В текущем сезоне защитник отметился одним забитым мячом и сделал одну голевую передачу.

Фото: официальный сайт «Спартака»
Источник: официальный канал «Спартака» на Youtube

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Никита Пронин

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